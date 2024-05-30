Под Орлом мужчину осудили за попытку сбыть почти 12 кг наркотиков

30.5.2024 | 16:39 Криминал, Новости

Его действия координировались с территории Украины.

Фото: УФСБ по Орловской области

Новость сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Сотрудники спецслужбы задержали наркокурьера в октябре минувшего года. Мужчина пытался сбыть целых 11,7 килограмма наркотического средства. Это считается уже особо крупным размером.

Установлено, что действия преступника координировались с территории Украины (через интернет). Дело расследовали в соответствующем подразделении УФСБ.

Орловский районный суд приговорил наркокурьера к семи годам колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»


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