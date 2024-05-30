В Орловской области ограничили рост налога на имущество организаций

30.5.2024 | 17:11 Новости, Экономика

Для него поставили двадцатипроцентный барьер.

Фото: ИА «Орелград»

Такое решение принял облсовет на сегодняшнем заседании. Налоговая льгота установлена на региональном уровне до конца текущего года.

Как отмечает пресс-служба губернатора, в связи с окончанием соответствующего моратория предприниматели могли столкнуться с резким ростом налоговой нагрузки. Теперь этой опасности нет.

На данный момент в области насчитывается 3495 объектов недвижимости, в отношении которых налог начисляется именно исходя из кадастровой стоимости. Около 45% из них приходится на юридических лиц.

Ранее стало известно, что облсовет принял закон о «наливайках» в ужесточённой редакции.

ИА «Орелград»


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