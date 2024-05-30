В Орловской области ограничили рост налога на имущество организаций

Для него поставили двадцатипроцентный барьер.

Такое решение принял облсовет на сегодняшнем заседании. Налоговая льгота установлена на региональном уровне до конца текущего года.

Как отмечает пресс-служба губернатора, в связи с окончанием соответствующего моратория предприниматели могли столкнуться с резким ростом налоговой нагрузки. Теперь этой опасности нет.

На данный момент в области насчитывается 3495 объектов недвижимости, в отношении которых налог начисляется именно исходя из кадастровой стоимости. Около 45% из них приходится на юридических лиц.

Ранее стало известно, что облсовет принял закон о «наливайках» в ужесточённой редакции.

ИА «Орелград»