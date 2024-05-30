Облсовет принял закон против «наливаек» в ужесточённой редакции

30.5.2024 | 16:31 Закон и порядок, Новости, Общество, Экономика

Орловские правила продажи алкоголя стали ещё более строгими.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

Сегодня областной парламент одобрил соответствующий законопроект во втором чтении и окончательной редакции.

По сравнению с первым чтением нормы ещё более ужесточились. Согласно финальному решению, торговать алкоголем в заведениях общепита, расположенных в жилых зонах, нельзя с 21:00 до 10:00. В первом чтении речь шла о периоде с 23:00 до 10:00.

При этом единственным исключением являются рестораны. На них запрет не распространяется.

В то же время торговля алкоголем в магазинах по-прежнему останется вне закона с 21:00 до 10:00. На первом обсуждении законопроекта этот «сухой период» предлагалось уменьшить, изъяв из него два часа и введя запрет только с 23:00.

ИА «Орелград»


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