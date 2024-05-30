СК заподозрил орловского адвоката в ещё одном преступлении

30.5.2024 | 15:23 Закон и порядок, Новости

Возбуждено новое дело.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Напомним, фигурант – член негосударственной некоммерческой организации «Орловская областная коллегия адвокатов». Первое уголовное дело (по статье «мошенничество») завели ещё в декабре минувшего года. Орловца заподозрили в нечестном поведении по отношению к клиентке, жительнице Болховского района.

Теперь следственные органы выявили ещё один подобный эпизод. В этом СК помогли Управление ФСБ, а также прокуратура.

Потерпевшая живёт в том же муниципальном образовании. В июле 2022-го года она обратилась к адвокату за юридической помощью. Орловчанка хотела оформить наследственные права на жилой дом и земельный участок.

Она заплатила юристу 51 тысячу рублей. Однако он так и не оказал ей данные услуги, а деньги присвоил себе.

Расследование обоих дел продолжается. Подозреваемый находится на свободе, но под мерой пресечения в виде запрета определённых действий.

ИА «Орелград»


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