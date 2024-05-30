СК заподозрил орловского адвоката в ещё одном преступлении

Возбуждено новое дело.
Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.
Напомним, фигурант – член негосударственной некоммерческой организации «Орловская областная коллегия адвокатов». Первое уголовное дело (по статье «мошенничество») завели ещё в декабре минувшего года. Орловца заподозрили в нечестном поведении по отношению к клиентке, жительнице Болховского района.
Теперь следственные органы выявили ещё один подобный эпизод. В этом СК помогли Управление ФСБ, а также прокуратура.
Потерпевшая живёт в том же муниципальном образовании. В июле 2022-го года она обратилась к адвокату за юридической помощью. Орловчанка хотела оформить наследственные права на жилой дом и земельный участок.
Она заплатила юристу 51 тысячу рублей. Однако он так и не оказал ей данные услуги, а деньги присвоил себе.
Расследование обоих дел продолжается. Подозреваемый находится на свободе, но под мерой пресечения в виде запрета определённых действий.
ИА «Орелград»