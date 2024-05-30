Орловские банкроты отдали 79 миллионов рублей

Более половины этих средств были заплачены в рамках мировых соглашений.

В Орловской области 41 миллион рублей поступил в бюджет в рамках заключенных мировых соглашений в делах о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве уточнили, что в текущем году общая сумма поступлений от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства, составила 79 миллионов рублей. А упомянутый 41 миллион из этой суммы составляют поступления от согласительных процедур. Последние применяются в отношении налогоплательщиков, испытывающих временные трудности, но имеющих желание урегулировать задолженность и сохранить деятельность.

Занимаются этим налоговики, а согласительные процедуры проводятся в рамках мировых соглашений. «Под мировым соглашением понимается процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве и достижения соглашения между должником и кредиторами», – разъяснили в областной налоговой службе.

Механизм считается очень удобным для тех предпринимателей, которые хотят сохранить свой бизнес. Согласительные процедуры и мировые соглашения дают им возможность как минимум выиграть время и шанс преодолеть финансовый кризис. «Основная задача мирового соглашения – восстановление платежеспособности компании-банкрота и удовлетворение требований кредиторов», – подчеркнули в региональном Управлении ФНС.

Мировое соглашение по своей сути является альтернативой банкротству и последующей распродаже имущества должника. Оно может быть заключено на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве. Составить чек-лист шагов для заключения мирового соглашения можно на сайте ФНС при помощи сервиса «Интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов».

Для заключения мировых соглашений по уплате долга свыше 10 миллионов рублей следует обращаться на «Площадку реструктуризации долга». Там специалисты налоговой службы помогут бизнесмену составить план выхода из кризиса и разрешения финансовых проблем. Отметим, что одним из обязательных условий мирового соглашения с налоговыми органами является обеспечение исполнения его условий. Должник может предоставить залог, поручительство, банковскую гарантию и т.д. По мировому соглашению долг подлежит выплате ежемесячно равными долями в течение года.

ИА «Орелград»