В Орле нашли финансовую «брешь» в лесных отношениях

Регионам не хватает денег на работу по охране, защите и воспроизводству лесов.

На системную проблему обратили внимание в Орловском облсовете народных депутатов. Заключается она в недостаточном, с точки зрения регионов, поступлении субвенций из федерального бюджета для реализации отдельных полномочий в области лесных отношений. Они были переданы на уровень регионов с федерального уровня, что закреплено статьей 83 Лесного кодекса РФ. По информации департамента финансов и управления лесами Орловской области, направленной в облсовет, в настоящий момент «имеется дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на осуществление мероприятий по защите и воспроизводству лесов, приобретение техники и оборудования, необходимых для патрулирования лесов, организацию питомнического хозяйства, охрану лесов от пожаров, приобретение пожарной, лесохозяйственной техники, проведение на землях лесного фонда лесоустройства».

Аналогичным образом ситуация складывается и в ряде других регионов. О масштабах системной проблемы можно судить по данным статистики. Так, площадь земель лесного фонда на территории Орловской области составляет 174,3 тысячи га. А в целом по стране площадь покрытых лесной растительностью земель составляет 795 миллионов гектаров, или 46,4 процента ее площади. При этом на долю земель лесного фонда приходится 96 процентов покрытых лесом площадей и 2 процента – на земли особо охраняемых природных территорий.

Леса России называют «легкими планеты», так как они оказывают огромное воздействие на атмосферу, обогащая ее кислородом и связывая углерод. Они влияют на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна, на регулирование и фильтрацию водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия и др. Одним из возможных решений системной проблемы в Орле видят увеличение субвенций из федерального бюджета всем нуждающимся в этом регионам. Известно, что проект обращения в правительство страны с просьбой изучать такой вопрос в облсовете уже подготовили.

ИА «Орелград»