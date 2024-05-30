Подарок Зюганову испортили цирком

Присвоение звания «Почетный гражданин Орловской области» вылилось в рассуждения о религии и переобувании.

Вопрос был вынесен на сессию облсовета 30 мая, скоро и решительно. На нескольких комитетах народные избранники выступили против. Руководитель фракции КПРФ в заксобрании Иван Дынкович, предвидя споры, предложил ограничить депутатов в количестве вопросов на сессии. И сразу получил в ответ хлесткий заголовок он депутата Сергея Потемкина: «Зюганов заткнул депутатам рот». Сам претендент на заседании и комитетах не присутствовал. О заслугах Геннадия Зюганова рассказывали чиновники. Из примечательного: он способствовал увековечиванию памяти писателей Тургенева и Лескова.

«Все эти годы Геннадий Андреевич не теряет связь с родной Орловщиной, – отметил руководитель администрации губернатора и правительства Александр Шалимов. – Всегда откликается на просьбы земляков и пользуется авторитетом у жителей региона. <…> Этапы трудовой деятельности Геннадия Андреевича – это многолетняя плодотворная общественно-политическая и научная деятельность, направленная на повышение уровня жизни населения, благополучия, человека развития и процветания России и родной Орловской области».

Депутаты отметили, что понять отношение Зюганова к малой Родине можно по состоянию его родной деревни – Мымрино. Запустение и разруха.

«Присвоение Геннадию Зюганову звания «Почетный гражданин Орловской области» неуместно по нескольким причинам, – заявил депутат Руслан Перелыгин. – Дожитие до 80 лет – не есть повод для столь высокой оценки. А слово «гражданин» предполагает активную полезную деятельность и ответственность за свои поступки. Но в этом господин Зюганов замечен не был. Он имел уникальный шанс превратить свою родину в процветающий край. Но предал ее и не единожды. Сначала он предал коммунистические идеалы, которые внушал в головы и неокрепшие души студентов Орловского пединститута. Эффективность плановой экономики, атеизм, равенство… Но в перестройку проявил невиданную гибкость позвоночника – переобулся».

Депутат Виталий Рыбаков отметил, что присвоение званий сейчас нецелесообразно. Когда вся страна прилагает большие усилия по укреплению эффективности нашей экономики, на Орловщине упадок. Проклятье «красного пояса».

«О каких почетных званиях сейчас может идти речь? У нас еще в памяти отрицательные примеры правления коммунистом и членом ЦК Потомским, при котором были выявлены многомиллиардные хищения, который даже не доработал до конца свой срок и впоследствии вышел из этой партии. Пришел другой член ЦК этой партии, которому на первых порах мы отнеслись хорошо. Мы стали критиковать его позднее. Когда начались кадровые упущения, когда началась история с Парахиным, со школой на Зеленина, хищение с квартирами в мэрии, а это миллиард федеральных денег, развал здравоохранения. Как итог – полный развал национальных проектов в регионе. И как венец всего этого – арест Лежнева».

Депутат Игорь Рыбаков отметил, что вопрос сырой. Его не внесли в основную повестку, а «по партизански» – с голоса.

«Это неуважение даже к тому же Геннадию Андреевичу Зюганову. Никто не говорит, что он неуважаемый человек. Но, опять же, он мог бы здесь присутствовать. И это было бы правильно. Мы могли задать ему вопрос. В торжественной обстановке, созидательно, доброжелательно».

Депутат Евгений Косогов назвал присвоение «позорным» и обвинил исполнительную власть в организации цирка.

«Специальная политическая операция по присвоению почетного звания земляку Геннадию Зюганову. Я не понимаю одного: зачем надо было вот так витиевато, так неграмотно и так, на мой взгляд, неуважительно отнестись к Геннадию Андреевичу, подготовив этот вопрос. А почему двух депутатов областного совета от КПРФ нет в этом зале? И сегодня, по факту, что получилось, на мой взгляд, это все будет оплевано».

Коммунисты встали на защиту своего лидера. Депутат Александр Макаров подчеркнул, что под руководством Геннадия Андреевича и с его непосредственным участием в 90-х годах в условиях непростой криминогенной обстановки, в условиях распространения наркомании среди молодежи, сохранены Пионерия и Комсомол. Борясь за умы поколения, выращена плеяда деятелей, которые работают в различных ветвях власти Орловщины, страны. Депутат Андрей Фролов подчеркнул, что Зюганов реально активно помогает, в том числе и личными средствами.

«Но он же не бегает на каждом углу, не говорит: вот я сделал это, вот я сделал это», – пояснил Фролов.

Депутат Юрий Лебедкин признал, что в облсовете цирк, но только его организаторы – не те, кого коллеги указывали ранее.

«Я согласен с тем, что здесь случился балаган-лимитед, или цирк, как сказал коллега. Но только он переложил проблему с больной головы на здоровую, подписав всю эту историю фракции КПРФ. Заметьте, что оппоненты упрекнули губернатора, упрекнули чиновников в том, что неправильно оформили, не так подошли, не так внесли вопрос, и Лежнева. Вопрос в том, почему вы все это навешали на Зюганова? Этого ответа нет. Тут лукавство много, к сожалению, такая звуковая демагогия присутствует».

Иван Дынкович напомнил, что обращение о присвоении звания пришло от общественных объединений и трудовых коллективов. Он подчеркнул, что будет правильно поддержать и сказать «спасибо» нашему земляку от имени всех орловцев.

«За» проголосовали 30 человек, шесть – против, семь воздержались.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил после объявления результатов.

«Безусловно, сегодняшняя дискуссия – это право каждого депутата высказать свою точку зрения. Геннадий Андреевич сегодня занимает особое место и в орловской истории, и в истории Российской Федерации благодаря своей работе. Мы сегодня начинаем уже говорить про какие-то мелочи, но сегодня, наверное, более значимого человека, как на российской, так и на мировой арене, представляющего лучше, просто нет».

Андрей Клычков признал, что есть пробелы в процедуре.

«Мы обсуждали, чтобы постараться действительно сделать приятное человеку в связи с 80-летним юбилеем. Следующая сессия облсовета – 28 июня. Поэтому сегодня вопрос принят, и я искренне благодарен. Мне кажется, это будет честь для Орловской области в том числе».

Клычков заверил, что Зюганов не уходит от встреч. 5 августа он приедет в Орел и все желающие депутаты смогут с ним пообщаться, пообещал губернатор.

ИА “Орелград”