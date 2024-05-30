Владимира Строева наградили «За самоотверженность и патриотизм»

30.5.2024 | 17:16 Новости, СВО

Медаль с таким названием депутату горсовета вручили сегодня.

Фото: пресс-служба облсовета

Церемония прошла во время сессии областного парламента. Медаль вручали губернатор Андрей Клычков и председатель регионального совета Леонид Музалевский.

Строева призвали в армию в рамках частичной мобилизации в 2022 году.

Орловец служил в должностях замкомандира полка связи и командира взвода радиосвязи. В ноябре 2023-го года Строев попал под обстрел в Курской области.

Затем орловец проходил лечение в местной областной больнице. Известно, что из его организма извлекли пять осколков.

ИА «Орелград»


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