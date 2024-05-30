Владимира Строева наградили «За самоотверженность и патриотизм»

Медаль с таким названием депутату горсовета вручили сегодня.

Церемония прошла во время сессии областного парламента. Медаль вручали губернатор Андрей Клычков и председатель регионального совета Леонид Музалевский.

Строева призвали в армию в рамках частичной мобилизации в 2022 году.

Орловец служил в должностях замкомандира полка связи и командира взвода радиосвязи. В ноябре 2023-го года Строев попал под обстрел в Курской области.

Затем орловец проходил лечение в местной областной больнице. Известно, что из его организма извлекли пять осколков.

ИА «Орелград»