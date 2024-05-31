Динамика промышленного производства в апреле получилась разнонаправленной.

В Орловской области по итогам четырех месяцев текущего года индекс промышленного производства сохранил уверенный рост. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 12,1 процента. Как сообщает Орелстат, этому способствовала положительная динамика, зафиксированная в апреле 2024 года относительно апреля 2023 года – плюс 8,5 процента. При этом сырьевой сектор остался в отрицательной зоне – минус 56,1 процента к уровню апреля 2023 года и минус 29,7 процента к уровню января-апреля 2023 года.

«Лидирующее место среди секторов, включаемых в расчет индекса и показавших существенный рост к соответствующему месяцу и периоду прошлого года, по-прежнему занимает сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – плюс 18,8 процента и плюс 23,3 процента соответственно, – информирует Орелстат. – Положительную динамику сохранили энергетический сектор – плюс 4,3 процента и плюс 18,4 процента соответственно, и обрабатывающие производства – плюс 8,8 процента и плюс 10,4 процента соответственно».

Статистики отмечают, что большинство отраслей обрабатывающего сектора в апреле текущего года нарастили объемы производства относительно апреля 2023 года. Однако есть и аутсайдеры. Например, заметно просело производство текстильных изделий – минус 50,8 процента по сравнению с апрелем 2023 года. При этом производство одежды сократилась на 15,1 процента. Кроме того, минус 2,7 процента показало производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Что касается лидеров, то высокие темпы роста продемонстрировали отрасли, выпускающие: металлургическую продукцию – рост в 1,8 раза, автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы – плюс 33,2 процента, прочую неметаллическую минеральную продукцию – плюс 28,3 процента, готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования, – плюс 21,9 процента, мебель – плюс 10,1 процента.

ИА «Орелград»