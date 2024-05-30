В МЧС подробно рассказали о причинах и последствиях пожара на Молдавской

30.5.2024 | 11:00 Новости, Происшествия

ЧП произошло в Орле накануне.

Фото: УМЧС по Орловской области

Хотя ранее в СМИ и соцсетях загоревшийся объект называли «складом», Управление МЧС обозначает его как «свалку макулатуры».

Как пояснили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 15 часов 33 минуты. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то «обнаружили возгорание в металлическом контейнере, внутри которого произошёл хлопок».

«Также на прилегающей территории происходило возгорание прессованных тюков с макулатурой», – добавили в Управлении.

В итоге огонь успел распространиться на 800 квадратных метров. Пламя повредило кирпичное строение, а также целых три автомобиля – два грузовика и один «Ниссан Кашкай».

В то же время пожарным удалось предотвратить возгорание ещё одного здания, расположенного по соседству, трёх автомобилей, а также двух газовых баллонов. ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Точная причина пожара устанавливается. На месте работали сотрудники специализированной, 1-й и 3-й пожарно-спасательных частей города Орла.

Фото: УМЧС по Орловской области
Фото: УМЧС по Орловской области
Фото: УМЧС по Орловской области
Фото: УМЧС по Орловской области
Фото: УМЧС по Орловской области

ИА «Орелград»


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