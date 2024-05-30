Получает Лежнев, находясь в камере, зарплату?

Задались вопросом депутаты Орловского областного Совета.
Тема задержания советника губернатора была поднята на сессии заксобрания 30 мая. Депутат Руслан Перелыгин поспешил обратиться к Андрею Клычкову до начала обсуждения основной повестки.
«Получает Лежнев сейчас, находясь в камере, зарплату? Или уволен – не уволен? Другие губернаторы сразу освобождают человека от должности».
Тему подхватил Игорь Рыбаков.
«Учитывая общественный резонанс ареста Лежнева, который друг Клычкова, хочу спросить у Клычкова. Вы участвовали в коррупционных схемах по выводу бюджетных средств, в воровстве, вместе с Лежневым? Да или нет?»
Далее депутаты предложили собрать рабочую группу и «поставить на контроль».
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин решил снизить накал спора.
«Уважаемые депутаты, расследование идет. В деятельность следователя вмешиваться нельзя никому. По результатам расследования будет следователем вынесено соответственно решение. А мы его оценим в законности», – подчеркнул прокурор.
Андрей Клычков отвечать на вопросы не стал.
Напомним, Сергей Лежнев был задержан по подозрению в хищении денежных средств при ремонте трех мостов. Потери бюджета составили 76 млн рублей, оценили следователи. Суд избрал меру пресечения в виде ареста на один месяц.
ИА “Орелград”