Получает Лежнев, находясь в камере, зарплату?

Задались вопросом депутаты Орловского областного Совета.

Тема задержания советника губернатора была поднята на сессии заксобрания 30 мая. Депутат Руслан Перелыгин поспешил обратиться к Андрею Клычкову до начала обсуждения основной повестки.

«Получает Лежнев сейчас, находясь в камере, зарплату? Или уволен – не уволен? Другие губернаторы сразу освобождают человека от должности».

Тему подхватил Игорь Рыбаков.

«Учитывая общественный резонанс ареста Лежнева, который друг Клычкова, хочу спросить у Клычкова. Вы участвовали в коррупционных схемах по выводу бюджетных средств, в воровстве, вместе с Лежневым? Да или нет?»

Далее депутаты предложили собрать рабочую группу и «поставить на контроль».

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин решил снизить накал спора.

«Уважаемые депутаты, расследование идет. В деятельность следователя вмешиваться нельзя никому. По результатам расследования будет следователем вынесено соответственно решение. А мы его оценим в законности», – подчеркнул прокурор.

Андрей Клычков отвечать на вопросы не стал.

Напомним, Сергей Лежнев был задержан по подозрению в хищении денежных средств при ремонте трех мостов. Потери бюджета составили 76 млн рублей, оценили следователи. Суд избрал меру пресечения в виде ареста на один месяц.

ИА “Орелград”