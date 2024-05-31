Конкурс антиэкстремистских плакатов стартовал в Орле

Принять в нем участие могут студенты ОГУ имени И. С. Тургенева.

В Орле открыт прием заявок на участие в конкурсе «Терроризм – угроза обществу!», посвященном противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Об этом сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, студенты которого могут принять в нем участие. Конкурс проводится в целях формирования у молодежи активной гражданской позиции, в том числе и среди иностранных граждан. Кроме того, акция имеет профилактический характер, так как направлена на предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Одной из целей конкурса является информирование молодежи об опасности террористических актов. Кроме того, организаторы займутся поиском и продвижением талантливых студентов, занимающих активную гражданскую позицию в решении острых социальных вопросов. Конкурс проводится в двух номинациях. Первая – «Лучшие видеоматериалы антиэкстремистской направленности». Здесь надо представить художественный или документальный видеоролик антиэкстремистской направленности продолжительностью не более одной минуты. На конкурс не принимаются видеоматериалы рекламного характера.

Вторая номинация – «Лучший плакат антиэкстремистской направленности». Здесь надо представить плакат по одной или нескольким из установленных организаторами темам, отвечающим целям и задачам конкурса. Авторский плакат может быть выполнен в любой технике: акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники. Формат представляемого на бумажном носителе рисунка: A3 – A4. Условиями предусмотрено как индивидуальное, так и коллективное участие.

В конкурсных работах не должно быть информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминаний конкретных марок товаров, товарных знаков. Запрещено упоминание имен политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, а также высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл. Под запретом изображение всех видов свастики, за исключением карикатурной, насилия, дискриминации, крови, вандализма, информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»