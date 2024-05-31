Не вся наружная реклама в Орле понравилась экспертам

Экспертный совет по рекламе и недобросовестной конкуренции прошел в УФАС.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, в ведомстве состоялось очередное заседание Экспертного совета по применению законодательства РФ о рекламе и недобросовестной конкуренции. Его провела заместитель руководителя Управления Елена Гришунова. Внимание участников было акцентировано на рынке наружной рекламы. Напомним, недавно ФАС России поручила своим региональным подразделениям усилить контроль в данной сфере.

По словам заместителя руководителя Орловского УФАС Сергея Бочкова, в рамках исполнения поручения уже установлено, что не все органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области разработали и утвердили схемы размещения рекламных конструкций, а также и опубликовали их в установленном порядке. Антимонопольщики рекомендовали им систематизировать работу в этой сфере.

Также на заседании была проведена экспертная конкретных рекламных предложений. Так, были оценены билборды службы доставки еды «Фарфор» и сети магазинов «Тандем». Эксперты решили, что нарушения отсутствуют, информация на билбордах доступна для потребителей в полном объеме и не может привести к искажению смысла рекламы. А вот наружная реклама акции интернет-магазина «Озон», в которой сообщалось о возможности приобретения одежды и обуви со скидкой 15 процентов, вызвала вопросы.

«Большинство экспертов пришло к выводу, что та часть текста рекламы, в которой в том числе содержатся существенные условия проводимой акции, выполнена шрифтом, плохо доступным для восприятия, а у потребителей затруднена возможность прочитать ее в полном объеме», – сообщили в УФАС.

Также эксперты изучили рекламу банка «ВТБ» о накопительном счете до 18 процентов. Большинство из них решили, что информация на рекламной конструкции, содержащая сведения об условиях оказания финансовой услуги, затруднена для восприятия в полном объеме и может вводить потребителей в заблуждение относительно всех условий предоставления услуги по открытию счета.

«Мнение членов Экспертного совета будет учтено при рассмотрении вопроса о возможном применении мер антимонопольного реагирования по фактам распространения рекламы с признаками нарушения требований действующего законодательства РФ», – резюмируют в УФАС.

ИА «Орелград»