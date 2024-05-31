Населенные пункты трудовой славы возьмут на учет

Губернаторский указ вводит порядок ведения и хранения специальной книги.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов утвердил «Порядок ведения, хранения книги «Населенные пункты трудовой славы Орловской области». Напомним, что закон о введении такого звания этой весной приняли депутаты Орловского облсовета. Во исполнение закона и утвержден порядок ведения и хранения специальной книги, сведения из которой будут общедоступными. Книга предназначена для обобщения и постоянного хранения сведений обо всех населенных пунктах Орловской области, которым присвоено почетное звание.

По новым правилам, их наименования заносятся в книгу в течение 45 дней со дня подписания соответствующего указа губернатора. Книга будет постоянно храниться в Орловском краеведческом музее в специально оборудованном и открытом для всеобщего обозрения месте. Каждому населенному пункту, удостоенному почетного звания, будет посвящена отдельная страница. Занесение сведений в книгу также возложено на краеведческий музей.

«Книга имеет прямоугольную форму, формат А3, – следует из ее описания. – Обложка выполнена из бархата темно-красного цвета. На лицевой стороне обложки содержится памятный знак «Населенные пункты трудовой славы», ниже знака по центру содержится надпись золотистого цвета: «Населенные пункты трудовой славы Орловской области». Листы брошюруются при помощи разъемных колец».

Первый, разделительный, лист – чистый, второй содержит текст такого содержания: «Почетное звание Орловской области «Населенный пункт трудовой славы» является высшей степенью признательности жителей Орловской области». Последующие листы предназначены для внесения сведений о населенных пунктах. Листы изготавливаются типографским способом, ламинируются и закрепляются в книге в порядке очередности присвоения званий.

Присваиваются они за проявленные гражданами во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или в период послевоенного восстановления страны мужество, стойкость, упорство и самоотверженный труд. Напомним, что предложение об учреждении нового почетного звания исходило от фракции КПРФ в Орловском областном Совете народных депутатов. Законодательную инициативу в ходе мартовской сессии озвучил заместитель председателя облсовета Иван Дынкович.

«На территории региона имеются населенные пункты, которые сыграли значительную роль в истории Орловщины и внесли большой трудовой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, — сказал тогда Иван Дынкович. — За успехи, достигнутые в восстановлении и развитии сельского хозяйства, 26 наших земляков удостоились высокого звания Героя Социалистического Труда. Кроме того, 751 труженик сельского хозяйства награжден орденами и медалями СССР».

ИА «Орелград»