Кредитный кооператив взыскал долг с умершего орловца

Суд постановил взыскать задолженность за счет наследственного имущества.

Любопытное гражданское дело рассмотрел суд Хотынецкого района Орловской области. Иск подал кредитный потребительский кооператив, просивший о взыскании задолженности по договору займа. Как пояснили в пресс-службе суда, в январе 2019 года кооператив заключил с местным жителем договор займа на сумму 40 000 рублей сроком на 36 месяцев под единовременно уплачиваемую сумму в размере 3 процента от суммы займа, а также начисляемых до погашения займа 23,01 процента годовых.

Однако с конца ноября 2019 года заемщик начал допускать просрочку платежей. Был вынесен судебный приказ о взыскании с него задолженности, после чего было возбуждено исполнительное производство. В его рамках с заемщика было взыскано 37 553 рубля. В феврале 2022 года мужчина умер, и исполнительное производство в отношении него было прекращено. Однако сумма начисленных процентов за пользование займом и штраф за ненадлежащее исполнение условий договора так и не были возвращены взыскателю.

Кредитный потребительский кооператив просил суд взыскать долг с наследников умершего клиента, потребовав также уплаты штрафа за ненадлежащее исполнение условий договора. Истец подсчитал, что умерший орловец задолжал ему в общей сложности 13 423 рубля 85 копеек. В ходе судебного разбирательства было установлено, что на день смерти заемщику принадлежал дом с участком стоимостью более 765 тысяч рублей. Однако наследников этого имущества найти не удалось. Поэтому в качестве ответчика была привлечена администрация сельского поселения, на территории которого находится дом.

«При вынесении решения суд учел, что отказ от принятия выморочного имущества в качестве наследства не предусмотрен действующим законодательством, – сообщили в пресс-службе суда, – а также то, что исковые требования заявлены в пределах стоимости выморочного наследственного имущества. Суд взыскал в пользу кредитного потребительского кооператива с администрации сельского поселения в пределах наследственного имущества задолженность по начисленным процентам за пользование заемными денежными средствами, штрафа в сумме 13 423 рубля 85 копеек. Решение не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»