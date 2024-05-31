На Орловщине с нерадивых родителей взыскали миллиард рублей

Приставы рассказали о работе по взысканию алиментов.

В Орловской области за последние три года взысканная приставами сумма задолженности по алиментам превысила 1 миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. В ведомстве подчеркнули, что последовательное увеличение суммы взысканий с нерадивых родителей обеспечено благодаря особому контролю за ходом таких исполнительных производств.

Только в первом квартале 2024 года в пользу несовершеннолетних орловские судебные приставы взыскали свыше 115 миллионов рублей задолженности по алиментам. Текущий показатель превысил прошлогодний на 11 миллионов рублей, или на 10,5 процента. Остаток исполнительных производств по алиментам, который находится на исполнении у судебных приставов, последовательно сокращается.

«Алименты – это длящиеся исполнительные производства, поскольку платежи должны осуществляться ежемесячно до совершеннолетия ребенка, – пояснили в Управлении ФССП. – В ходе исполнительных действий судебные приставы накладывают арест и обращают взыскания на счета, имущество и доходы должников, ограничивают выезд должников за пределы РФ, а также ограничивают должников в праве управления транспортными средствами до погашения задолженности».

Так, в первом квартале текущего года более 2000 орловских алиментщиков получили ограничения на выезд за рубеж, еще более 1700 должникам данной категории был ограничен выезд из РФ по другим исполнительным производствам, входящим в состав сводных исполнительных производств. Кроме того, 145 должников по алиментам были привлечены к административной ответственности, а 107 – к уголовной ответственности. Еще 374 должника трудоустроились и приступили к выплате текущих платежей.

«При установлении места работы должника, судебный пристав направляет в организацию постановление об обращении взыскания на заработную плату, – добавили в УФССП. – Для проверки правильности производимых удержаний и перечисления денежных средств судебный пристав имеет право проверить бухгалтерию предприятия».

ИА «Орелград»