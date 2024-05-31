Мошенники применили в Орловской области новую схему

Она состоит из двух этапов.

Преступникам удалось выманить у жительницы Орловского муниципального округа 1 миллион 250 тысяч рублей.

Вначале неизвестный позвонил 64-летней женщине и представился сотрудником электросетевой компании. Он заявил, что счётчик, установленный в её доме, якобы нуждается в замене. Затем собеседник предложил орловчанке решить вопрос дистанционно, без личного посещения профильной организации.

Для этого ему понадобились личные данные женщины, в том числе номер её СНИЛС. Орловчанка поверила мошеннику и предоставила соответствующую информацию.

Уже на следующий день с ней связались другие лица, выдававшие себя за сотрудников службы финансового мониторинга и правоохранительных органов. Мошенники внушили женщине, что её аккаунт на портале Госуслуг оказался взломан и используется для оформления кредитов, которые могут пойти на финансирование противозаконной деятельности.

Преступники предложили ей перевести свои сбережения на якобы «безопасный» счёт, а также оформить на себя кредиты, причём соблюдая режим конспирации. В итоге орловчанка лишилась крупной суммы денег. Только после этого она поняла, что попала в ловушку, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В его рамках проводятся необходимые действия. Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»