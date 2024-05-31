Орловец устроил разгром в поликлинике

31.5.2024 | 13:00 Новости, Происшествия

Инцидент произошёл в Заводском районе Орла.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

О нём рассказали в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Находясь в одной из поликлиник района, мужчина проявил нешуточную агрессию. Орловец оскорблял медработников и посетителей, а также пытался применять к ним физическую силу.

В итоге в медучреждение вызвали сотрудников Росгвардии. Они задержали нарушителя и передали его полиции.

Известно, что мужчине 39 лет. Ранее он уже привлекался к ответственности за подобные поступки.

С начала текущего года орловские наряды Росгвардии задержали и доставили в органы внутренних дел около ста граждан, подозреваемых в совершении правонарушений и преступлений.

ИА «Орелград»


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