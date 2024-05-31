На Орловщине конфисковали имущество по 16 коррупционным делам

Таковы итоги 15 месяцев.
О них рассказали в прокуратуре Орловской области. Ситуация с конфискацией имущества обсуждалась на заседании коллегии ведомства, которое провёл прокурор региона Алексей Тимошин.
Анализировались данные за 2023-й год, а также за первый квартал текущего. Всего за это время на основании ходатайств прокуратуры суды конфисковали имущество по 138 уголовным делам.
16 из них относились к преступлениям коррупционной направленности, ещё 98 оказались связаны с повторным управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии.
Однако Тимошин отметил, что меры к розыску имущества обвиняемых не всегда применяются должным образом. В связи с этим в правоохранительные органы внесено 44 акта прокурорского реагирования. В итоге 29 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИА «Орелград»