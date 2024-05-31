На Орловщине конфисковали имущество по 16 коррупционным делам

31.5.2024 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Таковы итоги 15 месяцев.

Фото: прокуратура Орловской области

О них рассказали в прокуратуре Орловской области. Ситуация с конфискацией имущества обсуждалась на заседании коллегии ведомства, которое провёл прокурор региона Алексей Тимошин.

Анализировались данные за 2023-й год, а также за первый квартал текущего. Всего за это время на основании ходатайств прокуратуры суды конфисковали имущество по 138 уголовным делам.

16 из них относились к преступлениям коррупционной направленности, ещё 98 оказались связаны с повторным управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Однако Тимошин отметил, что меры к розыску имущества обвиняемых не всегда применяются должным образом. В связи с этим в правоохранительные органы внесено 44 акта прокурорского реагирования. В итоге 29 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»


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