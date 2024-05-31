На Орловщине гендерный разрыв между зарплатами составил 28%

31.5.2024 | 10:24 Новости, Общество, Экономика

Это ниже, чем в среднем по стране.

Фото: ИА «Орелград»

Исследование на эту тему провела Аналитическая служба компании «ФинЭкспертиза».

Эксперты изучили и сравнили официальные показатели по зарплате за октябрь 2023-го года в различных регионах. Анализировались выплаты, которые получали сотрудники малых и средних предприятий.

Во всех регионах женские зарплаты оказались ниже мужских. В Орловской области разница составила 28,1% (примерно 35 тысяч 200 рублей у женщин против 49 тысяч у мужчин).

В среднем по стране показатель равен 33%. В ЦФО наибольший гендерный разрыв зафиксирован в Курской области (37%). В целом по стране – в Мурманской области (45,4%), а также в Камчатском крае (45,3%) и Забайкальском крае (41,3%).

ИА «Орелград»


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