На Орловщине гендерный разрыв между зарплатами составил 28%

Это ниже, чем в среднем по стране.

Исследование на эту тему провела Аналитическая служба компании «ФинЭкспертиза».

Эксперты изучили и сравнили официальные показатели по зарплате за октябрь 2023-го года в различных регионах. Анализировались выплаты, которые получали сотрудники малых и средних предприятий.

Во всех регионах женские зарплаты оказались ниже мужских. В Орловской области разница составила 28,1% (примерно 35 тысяч 200 рублей у женщин против 49 тысяч у мужчин).

В среднем по стране показатель равен 33%. В ЦФО наибольший гендерный разрыв зафиксирован в Курской области (37%). В целом по стране – в Мурманской области (45,4%), а также в Камчатском крае (45,3%) и Забайкальском крае (41,3%).

ИА «Орелград»