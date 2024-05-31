В Орловской области проверят 2 миллиона тонн зерна

Государственный мониторинг зерна пшеницы урожая 2024 года стартует летом.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям напомнило аграриям о государственном мониторинге зерна пшеницы урожая 2024 года, который стартует 1 июля текущего года и продлится до 3 октября. Проводить его будут подведомственные Россельхознадзору учреждения, в частности, на территории Орловской области это ФГБУ «ВНИИЗЖ». План мониторинга был утвержден на уровне министерства сельского хозяйства РФ. В соответствии с ним на территории Орловской области запланировано обследовать 2,1 миллиона тонн пшеницы.

«В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации государственный мониторинг охватит зерно пшеницы, предназначенное для формирования партии и не подверженное подработке посредством сушки и очистки», – уточнили в ТУ Россельхознадзора. Проверяться будут и складские помещения, которые уже готовят к приемке и хранению зерна урожая 2024 года. Условия хранения зерна установлены техническим регламентом Таможенного союза.

«В зернохранилищах должны быть созданы условия, обеспечивающие безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств, – пояснили в ведомстве. – Состояние кровли и стен зернохранилищ, конструкции входных отверстий каналов активной вентиляции должны обеспечить предотвращение попадания в них атмосферных осадков и посторонних предметов. Не допускается хранить совместно с зерном посторонние предметы: сельхозтехнику, запчасти, оборудование, пестициды, удобрения, горюче-смазочные материалы».

При хранении зерна должны обеспечиваться условия, позволяющие исключить возможность его самовозгорания, а также условия, обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность. За нарушения требований Технического регламента предусмотрена административная ответственность. К слову, в первом квартале 2024 года Управлением было проведено 710 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции. Выявлено 192 правонарушения, составлено 15 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 31 тысячу рублей, в 13 случаях нарушителям были вынесены предупреждения.

Всего в первом квартале 2024 года было проконтролировано 5,38 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Установлено, что 27,27 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без указания в сопроводительной документации сведений декларации о соответствии; 193,61 тысячи тонн зерна не соответствовало требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности; 83,38 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств.

ИА «Орелград»