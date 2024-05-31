ОГЭ по географии остаётся популярным у орловских выпускников

31.5.2024 | 10:40 Новости, Образование

В этом году его выбрали 3174 девятиклассников.

Фото: Департамент образования Орловской области

Также в Орловской области 363 выпускника предпочли сдавать ОГЭ по физике, 321 – по химии и 229 – по истории.

Экзамены по всем четырём предметам, как и по всей стране, проходили накануне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

ОГЭ проводили в 44 пунктах, организованных на базе образовательных организаций. В общей сложности, испытания проходили 4087 выпускников девятых классов. За процессом следили 53 общественных наблюдателя.

Официальное объявление результатов состоится до 13 июня.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования