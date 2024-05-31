ОГЭ по географии остаётся популярным у орловских выпускников

В этом году его выбрали 3174 девятиклассников.

Также в Орловской области 363 выпускника предпочли сдавать ОГЭ по физике, 321 – по химии и 229 – по истории.

Экзамены по всем четырём предметам, как и по всей стране, проходили накануне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

ОГЭ проводили в 44 пунктах, организованных на базе образовательных организаций. В общей сложности, испытания проходили 4087 выпускников девятых классов. За процессом следили 53 общественных наблюдателя.

Официальное объявление результатов состоится до 13 июня.

ИА «Орелград»