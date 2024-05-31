Каждый пятый пациент на Орловщине оказался «слабым звеном»

На второй этап диспансеризации направили 22 тысячи орловцев.

Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

В рамках второго этапа пациентам предоставляются дополнительные консультации профильных специалистов или новые исследования. Всего в этом году диспансеризацию прошли около 121 тысячи жителей Орловской области.

Таким образом, примерно у каждого пятого ситуация со здоровьем оказалась далека от идеала и вызвала дополнительные вопросы специалистов. Как правило, на второй этап диспансеризации пациента направляют в том случае, если на первом этапе у него шали хроническое неинфекционное заболевание либо высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.

В 2023-м году диспансеризацию и профосмотры прошли около 87 миллионов россиян. В этом году ими планируется охватить 102 миллиона жителей нашей страны.

Чтобы получить направление на диспансеризацию, надо обратиться в поликлинику по месту жительства по телефону или через регистратуру.

ИА «Орелград»