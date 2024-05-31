Орловцы почти на четверть сократили свои долги по налогам

По сравнению с началом 2024 года задолженность уменьшилась на 1,3 миллиарда рублей.

В Орловской области с начала 2024 года совокупная задолженность по налогам снизилась а 22,8 процента. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФНС России. Согласно ведомственной статистике, за четыре прошедших месяца совокупная налоговая задолженность в регионе составила 4,5 миллиарда рублей, что на 1,3 миллиарда рублей ниже уровня, сложившегося по состоянию на 1 января 2024 года.

«Одним из эффективных инструментов урегулирования задолженности является взыскание за счет дебиторской задолженности, то есть документально подтвержденных долговых обязательств, – рассказали в Управлении ФНС. – Чтобы воспользоваться данным методом, налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган сведения о наличии дебиторской задолженности со структурой ее образования».

Затем к процессу подключаются судебные приставы. В их функции входит взыскание дебиторской задолженности, которая затем перечисляется в счет погашения долга по налогам. По данным УФНС, по состоянию на 1 мая года судебные приставы по инициативе налоговиков вынесли 18 постановлений об обращении взыскания дебиторской задолженности, благодаря чему в бюджет поступило 14,4 миллиона рублей.

«В аналогичном периоде 2023 года было вынесено 16 таких постановлений, сумма к уплате в бюджет составила более 3,5 миллиона рублей, – добавили в Управлении ФНС. – Такие меры помогают налогоплательщику погасить имеющуюся задолженность с минимизацией затрат по ее взысканию, исключая временные затраты и затраты на судебные издержки».

ИА «Орелград»