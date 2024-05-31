На Орловщине введут ограничения на товары со сжиженным газом

Их можно будет продавать только лицам в возрасте от 16 лет.

Такое решение принял Орловский областной Совет народных депутатов.

Запретительная мера направлена на борьбу с новым видом токсикомании – так называемым сниффингом. Уже установлено, что он вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.

К данной категории товаров относятся зажигалки, а также газовые и бытовые баллоны.

Нарушение запрета будет караться штрафом. Его размер для физических лиц составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

ИА «Орелград»