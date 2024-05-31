Орловщина существенно увеличила экспорт гречневой лузги

Объёмы поставок выросли в 2,2 раза.
Такую информацию сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.
Увеличение показателя зафиксировано за первые пять месяцев текущего года (в сравнении с аналогичным периодом предыдущего). Общий объём поставок потянул на 3,3 тысячи тонн.
Орловская лузга экспортировалась в Китай и Южную Корею, а также в Латвию.
Поставки контролировалась специалистами Россельхознадзора. Нарушений не выявлялось.
Ранее стало известно, что Орловщина завалила Польшу огурцами.
ИА «Орелград»