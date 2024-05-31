Орловщина существенно увеличила экспорт гречневой лузги

Объёмы поставок выросли в 2,2 раза.

Такую информацию сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Увеличение показателя зафиксировано за первые пять месяцев текущего года (в сравнении с аналогичным периодом предыдущего). Общий объём поставок потянул на 3,3 тысячи тонн.

Орловская лузга экспортировалась в Китай и Южную Корею, а также в Латвию.

Поставки контролировалась специалистами Россельхознадзора. Нарушений не выявлялось.

Ранее стало известно, что Орловщина завалила Польшу огурцами.

ИА «Орелград»