Орловщина существенно увеличила экспорт гречневой лузги

31.5.2024 | 14:00 Новости, Экономика

Объёмы поставок выросли в 2,2 раза.

Фото: ИА «Орелград»

Такую информацию сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Увеличение показателя зафиксировано за первые пять месяцев текущего года (в сравнении с аналогичным периодом предыдущего). Общий объём поставок потянул на 3,3 тысячи тонн.

Орловская лузга экспортировалась в Китай и Южную Корею, а также в Латвию.

Поставки контролировалась специалистами Россельхознадзора. Нарушений не выявлялось.

Ранее стало известно, что Орловщина завалила Польшу огурцами.

ИА «Орелград»


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