Орловчанку оштрафовали за мошенничество при реализации нацпроекта

Ей придётся заплатить солидную сумму.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривал Верховский районный суд. Преступления имели место при реализации национального проекта «Демография».

Их совершила жительница нашей области – теперь уже бывший генеральный директор ООО «Орловский учебный центр». «Центр занятости населения Верховского района» направил в данное учреждение троих местных жителей для дополнительного профессионального обучения.

Однако фактически граждане не получали данные услуги. Между тем центр занятости заплатил компании за несостоявшееся обучение около 15 тысяч бюджетных рублей.

Орловчанке назначили наказание в виде штрафа в размере 380 тысяч рублей. Также суд остался не вполне доволен работой профильного областного департамента, ослабившего контроль над работой центра занятости, и вынес в его адрес частное постановление.

ИА «Орелград»