Во Мценске завершается монтаж инклюзивной спортплощадки

Её построили на деньги, собранные «всем миром».

Объект возвели на средства, собранным в рамках благотворительного марафона «ПоБерегу». Акцию проводит Орловский социальный кластер. Его возглавляет супруга губернатора Валерия Клычкова.

Как сообщают «Вести-Орёл», в детсадах и школах Мценска насчитывается около 700 детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадка даст им возможность заниматься физкультурой по специальным программам.

Также в городе насчитывается 1059 детей с заболеваниями костно-мышечной системы, например, такими как сколиоз и плоскостопие. Новый объект предназначен и для них.

Площадка располагается в местом районе «Коммаш».

ИА «Орелград»