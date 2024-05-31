Во Мценске завершается монтаж инклюзивной спортплощадки

31.5.2024 | 11:40 Новости, Общество

Её построили на деньги, собранные «всем миром».

Фото: vestiorel.ru

Объект возвели на средства, собранным в рамках благотворительного марафона «ПоБерегу». Акцию проводит Орловский социальный кластер. Его возглавляет супруга губернатора Валерия Клычкова.

Как сообщают «Вести-Орёл», в детсадах и школах Мценска насчитывается около 700 детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадка даст им возможность заниматься физкультурой по специальным программам.

Также в городе насчитывается 1059 детей с заболеваниями костно-мышечной системы, например, такими как сколиоз и плоскостопие. Новый объект предназначен и для них.

Площадка располагается в местом районе «Коммаш».

ИА «Орелград»


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