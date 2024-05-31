В Орле бойцы СВО начали обучение для госслужбы

Оно ведётся в рамках президентской программы «Время героев».

Как сообщает администрация города, обучение проходят 83 человека. Курсы проводятся силами РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Участники специальной военной операции получают необходимые знания на магистерской программе. Затем они смогут применить свой опыт на госслужбе.

Известно, что в рамках «Времени героев» кроме магистратуры будет действовать программа профессиональной переподготовки, а также программа повышения квалификации. Участники могут получать подробную информацию о тестировании и обучении в своих личных кабинетах на сайте времягероев.рф.

Ранее стало известно, что большинство орловских девятиклассников выбрали ОГЭ по географии.

ИА «Орелград»