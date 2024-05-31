МЧС опубликовало официальный список орловских пляжей

31.5.2024 | 13:30 Важное, Новости, Общество

Завтра в Орловской области начнётся купальный сезон.

Фото: ИА “Орелград”

Напомним, в этом году в регионе стало на один пляж больше. Новое место летнего отдыха оборудовали в Колпнянском районе.

Всего орловцы смогут официально отдохнуть на 39 пляжах:

  • Орел: зона отдыха на реке Оке в районе Центрального парка культуры и отдыха, зона отдыха озера Светлая жизнь;
  • Ливны: городской пляж на реке Сосне;
  • Мценск: городской пляж на реке Зуше;
  • Болхов: пляж на пруду реки Нугрь;
  • Верховский район: муниципальный пляж на пруду деревни Малый Синковец;
  • Глазуновский район: пляж на пруду деревни Кунач, пляж на пруду деревни Ловчиково;
  • Дмитровский район: село Столбище, пляж на пруду Селькин, город Дмитровск, пляж на пруду Дмитровском;
  • Должанский район: пляж на пруду деревни Калиновка, пляж на пруду деревни Фроловка;
  • Залегощенский район: поселок Залегощь, муниципальный пляж Залегощенский на реке Неручи;
  • Знаменский район: деревня Ждимир, муниципальный пляж на пруду Ждимирском, деревня Разбегаевка, муниципальный пляж на пруду Разбегаевском;
  • Колпнянский район: пляж на озере в поселке Колпна;
  • Корсаковский район: Корсаковское сельское поселение, муниципальный пляж на реке Зуше;
  • Краснозоренский район: Россошенское сельское поселение, муниципальный пляж на пруду Песочном;
  • Кромской район: село Шахово, пляж на базе отдыха «Экоостров», пляж на пруду села Ретяжи;
  • Ливенский район: Сергиевское сельское поселение, муниципальный пляж на реке Кшени, деревня Семенихино, муниципальный пляж на реке Лесная Ливенка, Здоровецкое сельское поселение, пляж на Ключевскм водохранилище;
  • Малоархангельский район: Октябрьское сельское поселение, муниципальный пляж на пруду Новом Беленьком;
  • Мценский район: пляж на пруду деревни Первый Воин;
  • Новодеревеньковский район: поселок Михайловка, пляж на реке Любовше;
  • Новосильский район: город Новосиль, муниципальный пляж на реке Зуше;
  • Орловский муниципальный округ: территория парк-отеля «Мечта», пляж на реке Мезенке, поселок Большевик, пляж на пруду Сахарном, поселок Зеленый Шум, место для отдыха детей на пруду на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Мечта» – филиала детского санатория «Орловчанка», деревня Лесная, пляж на пруду Андриабуж;
  • Покровский район: Даниловское сельское поселение, пляж на реке Липовец;
  • Свердловский район: деревня Васильевка, муниципальный пляж на Неручанском водохранилище;
  • Сосковский район: муниципальный пляж на пруду деревни Маяк;
  • Троснянский район: село Тросна, Пенькозаводской пляж, муниципальный пляж «Высокий берег» на Михайловском водохранилище;
  • Урицкий район: деревня Большое Сотниково, муниципальный пляж;
  • Хотынецкий район: Ильинское сельское поселение, муниципальный пляж на озере Старое;
  • Шаблыкинский район: поселок Шаблыкино, пляж на пруду реки Мох.

ИА «Орелград»


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