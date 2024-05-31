МЧС опубликовало официальный список орловских пляжей

Завтра в Орловской области начнётся купальный сезон.

Напомним, в этом году в регионе стало на один пляж больше. Новое место летнего отдыха оборудовали в Колпнянском районе.

Всего орловцы смогут официально отдохнуть на 39 пляжах:

Орел: зона отдыха на реке Оке в районе Центрального парка культуры и отдыха, зона отдыха озера Светлая жизнь;

Ливны: городской пляж на реке Сосне;

Мценск: городской пляж на реке Зуше;

Болхов: пляж на пруду реки Нугрь;

Верховский район: муниципальный пляж на пруду деревни Малый Синковец;

Глазуновский район: пляж на пруду деревни Кунач, пляж на пруду деревни Ловчиково;

Дмитровский район: село Столбище, пляж на пруду Селькин, город Дмитровск, пляж на пруду Дмитровском;

Должанский район: пляж на пруду деревни Калиновка, пляж на пруду деревни Фроловка;

Залегощенский район: поселок Залегощь, муниципальный пляж Залегощенский на реке Неручи;

Знаменский район: деревня Ждимир, муниципальный пляж на пруду Ждимирском, деревня Разбегаевка, муниципальный пляж на пруду Разбегаевском;

Колпнянский район: пляж на озере в поселке Колпна;

Корсаковский район: Корсаковское сельское поселение, муниципальный пляж на реке Зуше;

Краснозоренский район: Россошенское сельское поселение, муниципальный пляж на пруду Песочном;

Кромской район: село Шахово, пляж на базе отдыха «Экоостров», пляж на пруду села Ретяжи;

Ливенский район: Сергиевское сельское поселение, муниципальный пляж на реке Кшени, деревня Семенихино, муниципальный пляж на реке Лесная Ливенка, Здоровецкое сельское поселение, пляж на Ключевскм водохранилище;

Малоархангельский район: Октябрьское сельское поселение, муниципальный пляж на пруду Новом Беленьком;

Мценский район: пляж на пруду деревни Первый Воин;

Новодеревеньковский район: поселок Михайловка, пляж на реке Любовше;

Новосильский район: город Новосиль, муниципальный пляж на реке Зуше;

Орловский муниципальный округ: территория парк-отеля «Мечта», пляж на реке Мезенке, поселок Большевик, пляж на пруду Сахарном, поселок Зеленый Шум, место для отдыха детей на пруду на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Мечта» – филиала детского санатория «Орловчанка», деревня Лесная, пляж на пруду Андриабуж;

Покровский район: Даниловское сельское поселение, пляж на реке Липовец;

Свердловский район: деревня Васильевка, муниципальный пляж на Неручанском водохранилище;

Сосковский район: муниципальный пляж на пруду деревни Маяк;

Троснянский район: село Тросна, Пенькозаводской пляж, муниципальный пляж «Высокий берег» на Михайловском водохранилище;

Урицкий район: деревня Большое Сотниково, муниципальный пляж;

Хотынецкий район: Ильинское сельское поселение, муниципальный пляж на озере Старое;

Шаблыкинский район: поселок Шаблыкино, пляж на пруду реки Мох.

ИА «Орелград»