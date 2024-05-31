В Орле Колхозный мост строят 65 рабочих

Об этом заявил мэр.

Накануне Юрий Парахин лично проверил, как идёт строительство переправы. Напомним, что мост должны сдать к 1 февраля будущего года. Однако подрядчик (Уваровская ПМК-22») допускает, что объект возведут досрочно.

Как рассказал Парахин, над обновлением переправы между Советским и Заводским районом трудятся 65 рабочих. Сейчас они продолжают устанавливать буронабивные сваи и бетонировать ростверки. Завершены работы по отсыпке площадки под размещение канализационной насосной станции.

Также мэр побывал на строительстве улицы Витольда Почернина – выезда из Зареченского микрорайона, который соединит улицы Зеленина (в Орле) и Царёв Брод (в Орловском муниципальном округе). Дорога должна быть готова к следующему лету.

Сейчас здесь работают 22 человека. Подготовительный этап завершён. В данный момент бригады демонтируют очистные сооружения, а также приступают к устройству сетей кабельных линий.

Работы на этих объектах ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

ИА «Орелград»