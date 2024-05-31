В Орле эксперты УФАС остались недовольны рекламой «Озона»

Также у них возникли претензии к ВТБ.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления ведомства.

Вопросы возникли у экспертов специального совета по рекламе. Специалисты изучали фотографии рекламных вывесок.

По их мнению, реклама интернет-магазина «Озон», посвящённая акции по продаже одежды и обуви со скидкой, выполнена с нарушениями. Важные условия напечатаны не слишком доступным для восприятия шрифтом. Это создаёт проблемы для потребителей.

Также в УФАС раскритиковали рекламу накопительного счёта ВТБ. По мнению экспертов, здесь условия предоставления услуги также доносились до потребителя неправильно. В частности, у специалистов возникли претензии к цвету, шрифту и размеру.

Выводы экспертного совета будут учтены при принятии решения о возможном применении мер антимонопольного реагирования.

ИА «Орелград»