В Орле эксперты УФАС остались недовольны рекламой «Озона»

31.5.2024 | 16:13 Закон и порядок, Новости

Также у них возникли претензии к ВТБ.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления ведомства.

Вопросы возникли у экспертов специального совета по рекламе. Специалисты изучали фотографии рекламных вывесок.

По их мнению, реклама интернет-магазина «Озон», посвящённая акции по продаже одежды и обуви со скидкой, выполнена с нарушениями.  Важные условия напечатаны не слишком доступным для восприятия шрифтом. Это создаёт проблемы для потребителей.

Также в УФАС раскритиковали рекламу накопительного счёта ВТБ. По мнению экспертов, здесь условия предоставления услуги также доносились до потребителя неправильно. В частности, у специалистов возникли претензии к цвету, шрифту и размеру.

Выводы экспертного совета будут учтены при принятии решения о возможном применении мер антимонопольного реагирования.

ИА «Орелград»


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