В Орле в честь Зюганова могут назвать улицу

31.5.2024 | 17:03 Новости, Общество, Политика

Сегодня горсовет сделал к этому первый шаг.

Фото: портал Орловской области

Городской парламент расширил список лиц, чьи имена могут быть присвоены улицам и площадям. По инициативе мэрии туда добавили Почётных граждан Орловской области и людей, внесённых в Книгу почёта города Орла.

Решение приняли на сегодняшнем заседании горсовета.

Отметим, что накануне список Почётных граждан Орловской области пополнил Геннадий Зюганов. Так проголосовали в областном Совете народных депутатов.

При этом идею поддержали далеко не все народные избранники. Некоторые депутаты облсовета высказались против и раскритиковали политика, а также действующего губернатора.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования