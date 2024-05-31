В Орле в честь Зюганова могут назвать улицу

Сегодня горсовет сделал к этому первый шаг.

Городской парламент расширил список лиц, чьи имена могут быть присвоены улицам и площадям. По инициативе мэрии туда добавили Почётных граждан Орловской области и людей, внесённых в Книгу почёта города Орла.

Решение приняли на сегодняшнем заседании горсовета.

Отметим, что накануне список Почётных граждан Орловской области пополнил Геннадий Зюганов. Так проголосовали в областном Совете народных депутатов.

При этом идею поддержали далеко не все народные избранники. Некоторые депутаты облсовета высказались против и раскритиковали политика, а также действующего губернатора.

ИА «Орелград»