В Орле наградили победителя конкурса «Моя законодательная инициатива»

Им стал студент Президентской академии в Орле Иван Хомченко.

Начинающего законотворца удостоили почётной грамоты Орловского областного Совета народных депутатов.

Конкурс был проведен облсоветом в целях привлечения обучающихся к государственному управлению посредством их участия в законодательной деятельности. В нём принимали участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Орловской области.

Вручение почётных наград прошло в рамках тридцать второго заседания Орловского областного Совета народных депутатов.

Иван Хомченко является студентом 4 курса юридического факультета Президентской академии в Орле. Он углубленно изучает правовые дисциплины, пишет научные статьи. Иван неоднократно становился победителем и призёром всероссийских и международных конкурсов научных работ.

Почётное второе место по итогам конкурса «Моя законодательная инициатива» ещё один также студент юридического факультета Президентской академии в Орле – Константин Балабин. На третьем месте оказалась первокурсница экономического факультета Орловского ГАУ Софья Тулина.

ИА «Орелград»