Найден подрядчик для обустройства трассы «Орёл-Тамбов»

Работы нужно будет сделать до 20 июня.

Такое положение содержится в существующем проекте контракта, размещённом на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва – Харьков»». На торги заявлялся один участник – он же и стал победителем. Это ООО «Научно-промышленная компания «Базис»».

Ей предстоит заняться устройством защитных слоев на участке между 64 и 75 километрами трассы. За это компании заплатят около 25 с половиной миллионов рублей (что соответствует начальной (максимальной) цене контракта).

ИА «Орелград»