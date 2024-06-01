Найден подрядчик для обустройства трассы «Орёл-Тамбов»

1.6.2024 | 7:00 Важное, Новости

Работы нужно будет сделать до 20 июня.

Фото: Упрдор Москва – Харьков

Такое положение содержится в существующем проекте контракта, размещённом на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва – Харьков»». На торги заявлялся один участник – он же и стал победителем. Это ООО «Научно-промышленная компания «Базис»».

Ей предстоит заняться устройством защитных слоев на участке между 64 и 75 километрами трассы. За это компании заплатят около 25 с половиной миллионов рублей (что соответствует начальной (максимальной) цене контракта).

ИА «Орелград»


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