Читателям Мценского района гарантируют по 15 книг на человека

Местные власти утвердили целевые индикаторы муниципальной программы.

В новой редакции утверждена муниципальная программа «Культура Мценского района». Она начала действовать в 2023 году. Срок ее действия рассчитан по 2026 год включительно. Программа направлена на повышение нравственного, духовного и патриотического воспитания местного населения. Приоритетными задачами названо создание условий для развития местного народного творчества, обеспечение культурно-досугового и библиотечного обслуживания, сохранение объектов культуры.

«Важнейшим социальным результатом осуществления программы станет создание в Мценском районе современной, технически оснащенной сферы культуры, способной удовлетворить потребности граждан различной категории, – говорится в паспорте. – Комплексное выполнение намеченных мероприятий приведет к укреплению материальной базы отрасли культуры, популяризации объектов культурного наследия, повышению уровня библиотечного обслуживания».

Целевые индикаторы оценки результатов выполнения программы таковы: книгообеспеченность районной межпоселенческой библиотеки на 1 человека – 15 книг; обновляемость библиотечного фонда – 0,5 процента; доля населения, охваченного библиотечными услугами, – 58 процентов; количество клубных формирований, секций и т.п. для организации досуга различной категории граждан в год – 300 единиц. Более того, власти поставили задачу охватить все население района участием в культурно-досуговых мероприятиях, количество которых ежегодно должно расти на 0,1 процента по сравнению с предыдущим годом.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к концу 2026 года должна составлять не менее 90 процентов. Финансирование запланировано за счет районного бюджета и дополнительных источников. Общий объем финансирования составит 138,768 миллиона рублей, из которых доля областного бюджета составит всего 2,158 миллиона, федерального бюджета – 30,522 миллиона рублей. Основную нагрузку возьмет на семя районный бюджет.

Главам администраций сельских поселений власти Мценского района рекомендовали самостоятельно принимать решение об участии в федеральных и региональных проектах по культуре. Ожидается, что реализация программы поможет обеспечить туристическую привлекательность местной территории.

ИА «Орелград»