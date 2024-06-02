Орловским аграриям разрешили проводить семинары и совещания

Правительство расширило функционал государственной программы.

Правительство Орловской области внесло изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Наиболее заметным новшеством стало расширение ее функционала. Так, до последнего времени в рамках госпрограммы планировалось проведение конкурсов и выставок, теперь она предполагает также проведение мероприятий, семинаров и совещаний. Интересно, что участие муниципальных образований Орловской области в реализации мероприятий государственной программы не предусмотрено.

Ее основными целями являются: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы и крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Орловской области на внутреннем и внешнем рынках.

Для достижения указанных целей предусматривается стимулирование увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Власти региона обещают помочь в создании условий для развития отечественного конкурентоспособного рынка сортов и семян сельскохозяйственных культур, для максимального обеспечения орловских компаний отечественным племенным материалом сельскохозяйственных животных и птицы.

Запланировано достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) до уровня в 150 миллионов долларов США к концу 2024 года. Решать задачу власти собираются за счет создания новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью, создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров, тарифных и нетарифных, для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции.

Кроме того, планируется повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий агропромышленного комплекса, повышение инвестиционной привлекательности орловского АПК, дальнейшее развитие молочного скотоводства, сельскохозяйственной кооперации, а также малых форм хозяйствования. Целевым показателем, например, является пополнение рядов сельхозпроизводителей за счет представителей малого и среднего бизнеса – к концу 2024 года таковых должно появиться менее 464-х.

ИА «Орелград»