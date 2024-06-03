В Орловской области гулять по улицам стало безопаснее

Уличная преступность в регионе официально сократилась почти на треть.

Состояние преступности в общественных местах проанализировало Управление МВД России по Орловской области. Согласно ведомственной информации, по итогам прошедших с начала года четырех месяцев она характеризуется снижением, по сравнению с прошлым годом, количества зарегистрированных преступлений на 19,5 процента. При этом на улицах их количество за год снизилось на 30,6 процента, то есть почти на треть.

«В структуре уличной преступности не зарегистрировано изнасилований, хулиганств, уменьшилось количество грабежей, краж, фактов незаконного оборота наркотических веществ, – следует из информации регионального Управления МВД. – В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции органов внутренних дел и вневедомственной охраны Росгвардии».

Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования за четыре месяца 2024 года было выявлено 109 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. А в целом сотрудниками органов внутренних дел было зафиксировано 6097 административных правонарушений, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Так, 1330 административных протоколов было составлено по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 700 – по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), 454 – по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства).

ИА «Орелград»