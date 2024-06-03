Организаторов выборов начали обучать в Орле

К обучению заранее приступил региональный избирком.

В Орловской области стартовало обучение организаторов выборов. Как сообщает облизбирком, первый семинар уже прошел в режиме видеоконференции. Запланирован же целый цикла мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса при подготовке и проведении выборов 8 сентября 2024 года на территории Орловской области. Интересно, что процесс обучения начался заблаговременно, так как решение о проведении выборов официально еще не принято.

Ожидается, что такие решения в период с 9 по 19 июня примут представительные органы местного самоуправления. Они должны будут назначить проведение дополнительных выборов депутатов муниципальных образований региона и дату. Впрочем, она известна, так как в сентябре традиционно проходит единый день голосования. Что касается обучения, то в первом семинаре приняли участие председатели всех 30 территориальных избирательных комиссий региона.

«С новеллами избирательного законодательства коллег познакомила консультант правового отдела облизбиркома Елена Берегорулько, – сообщает Избирательная комиссия Орловской области. – Елена Владимировна также напомнила о порядке назначения выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований, о том, как составляется календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов, как исчисляются сроки избирательных действий».

Тем временем, депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект внесения изменений в выборное законодательство региона. Поправками предусматривается, в частности, что кандидат обязан к моменту представления документов для регистрации прекратить статус иностранного агента. Другими поправками предусмотрено, что членами облизбиркома с правом решающего голоса не могут быть: сенаторы; лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики; граждане, включенные в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

«Также предусматривается, что полномочия члена Избирательной комиссии области с правом решающего голоса прекращаются немедленно в случае: вступления в законную силу обвинительного приговора суда либо решения (постановления) суда о назначении административного наказания за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики; включения сведений о члене комиссии в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации», – сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»