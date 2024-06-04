Долг орловского бизнеса перед банками достиг 111 миллиардов рублей

Просроченные обязательства находятся на минимальном уровне.

Задолженность организаций Орловской области по полученным кредитам банков и займам к началу марта 2024 года, по оперативным данным Орелстата, составила 111,1 миллиарда рублей. Из них просроченная задолженность составила всего 42,6 миллиона рублей, или 0,04 процента от общего объема долгов по банковским кредитам и займам. Это достаточно хороший показатель, свидетельствующий о том, что в целом орловский бизнес добросовестно исполняет принятые на себя финансовые обязательства.

Для сравнения, по состоянию на начало марта 2023 года доля просроченной задолженности перед кредиторами составляла 2,1 процента. Впрочем, у бизнеса имеются непогашенные долги не только перед банками, но и перед другими контрагентами, в том числе перед деловыми партнерами. По оценкам статистиков, а начало марта 2024 года суммарная задолженность по всем обязательствам орловских организаций составила 212,5 миллиарда рублей.

В данном случае просроченные обязательства составили 2,8 миллиарда рублей, то есть их доля в общей структуре задолженности составляет 1,3 процента. Это говорит о том, что орловский бизнес куда тщательнее следит за своими отношениями с банками, чем с деловыми партнерами или государством. Хотя годом ранее ситуация была хуже. По оценкам Орелстата, на начало марта 2023 года доля просроченной задолженности составляла 2,6 процента.

«Дебиторская задолженность в целом по Орловской области на конец февраля 2024 года, по оперативным данным, составила 97 миллиардов рублей, из нее просроченная – 1,6 миллиарда рублей, или 1,6 процента от общего объема дебиторской задолженности (на конец февраля 2023 года – 2,1 процента, на конец января 2024 года – 1,5 процента)», – следует также из информации Орелстата.

ИА «Орелград»