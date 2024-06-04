Орловским медикам дадут право на внеочередную медпомощь

Новая норма может появиться в региональном законодательстве.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статью 24 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области». Законодательная инициатива была внесена в региональный парламент прокурором Орловской области. Закон предлагается дополнить нормой 5 следующего содержания: «Медицинские и фармацевтические работники, работающие в государственных медицинских организациях, в том числе после выхода на пенсию, имеют право на внеочередное оказание плановой медицинской помощи в государственных медицинских организациях».

Как следует из пояснительной записки, чтобы решить проблему привлечения и закрепления медицинских работников в государственной системе здравоохранения, а также повысить эффективность проводимых мероприятий необходимо расширение мер социальной поддержки медицинских работников. Отдельные меры реализуются в различных государственных программах, однако медработники принимают в них участие на общих основаниях.

В качестве примера приводится госпрограмма «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». Она была утверждена правительством региона в 2019 году и дает право на приобретение жилья на первичном рынке с использованием ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой. В 2023 году ее участниками стали только два медицинских сотрудника, конкурировать с другими участниками им приходится на общих основаниях.

Также региональным законодательством предусмотрено в качестве меры социальной поддержки для работников медицинских государственных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, право на компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг. Прокуратура предложила ввести дополнительную меру социальной поддержки, которая даст медикам и фармацевтам , в том числе после выхода на пенсию, право на внеочередное оказание плановой медицинской помощи в государственных медорганизациях.

На сессии председатель комитета по градостроительной деятельности и транспорту Виталий Рыбаков затронул вопрос увольнения медработников больниц областного центра из-за маленькой заработной платы. «На вопрос депутата ответил принимавший участие в работе заседания регионального парламента губернатор Орловской области Андрей Клычков, – сообщила пресс-служба облсовета. – Глава региона сказал, что на сегодняшний день сложилась диспропорция: сельские медики в отличие от городских коллег получают доплаты. Вопрос острый и потребует серьезной проработки».

ИА «Орелград»