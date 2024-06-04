В Орловской области создадут «культурный» резерв

О формировании кадрового резерва задумался департамент культуры.

Департамент культуры Орловской области разработал порядок формирования резерва управленческих кадров в сфере культуры. Резерв необходим для замещения руководящих должностей государственных учреждений, подведомственных департаменту. Основными целями формирования кадрового резерва заявлены: обеспечение равного доступа граждан к назначению на руководящие должности; содействие формированию высокопрофессионального кадрового состава руководящих должностей.

Поставлены задачи по содействию должностному росту работников государственных учреждений культуры, сокращению периода адаптации вновь назначенных руководителей на новых должностях, подготовка и выдвижение кадров, способных реализовать оставленные перед ними департаментом задачи. Принципами формирования кадрового резерва являются добровольность включения в него граждан, гласность и доступность информации о резерве, объективность оценки профессиональных и личностных качеств работников, претендующих на включение в резерв, с учетом их профессионального уровня, заслуг, деловых и личностных качеств, опыта работы.

Предусмотрено единство требований, предъявляемых к кандидатам на включение в кадровый резерв. Подбирать кандидатов будут в соответствии с требованиями к уровню образования и опыту работы: обязательно наличие высшего образования. Требования к личностным качествам таковы: профессиональная компетентность, организаторские способности, лидерские качества, ответственность за порученное дело и эмоционально-волевые качества. Ограничен возраст соискателей: в резерв включат кандидатов от 30 до 55 лет со стажем работы на руководящей должности не менее 5 лет.

«Граждане, включенные в кадровый резерв, не закрепляются как кандидаты на конкретную должность в определенном государственном учреждении, – говорится в документе. – Нахождение лица в кадровом резерве не должно превышать 3 лет. Включение в кадровый резерв проводится с согласия претендента на основании его письменного заявления по результатам конкурса на включение в кадровый резерв».

ИА «Орелград»