Клычков рассказал, почему не работает фонтан в сквере «Юность»

4.6.2024 | 10:14 ЖКХ, Новости

Губернатор Орловской области призвал к откровенности.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Бытовых проблем Орла глава региона коснулся в ходе прямого эфира в соцсетях 3 июня. По словам Андрея Клычкова, провал плитки в районе детского парка устраняется  – все в работе.

«Дорогие друзья, давайте мы откровенно будем говорить. Если бы мы с вами имели огромную казну, которую мы могли бы на эти цели направлять … Здесь приходится зачастую исходить из того, что имеем. По тому же фонтану в «Юности». Шесть лет он проработал. Сломались насосы. Сейчас проводят конкурсный отбор для замены сломавшихся деталей. Будем менять и запускать вновь».

Напомним, в марте Орлу не удалось найти подрядчика для подготовки трех фонтанов к сезону. Ранее этими работами занималось ООО «Техспецкомплект». Строило объект в сквере “Юность” ООО «Триумф». Цена контракта – 47,3 млн рублей. Фонтан запустили в 2018 году. Обе компании – семейный бизнес Маркиных. Глава “клана” обвиняется в мошенничестве при реализации проектов благоустройства, уходе от налогов.

ИА “Орелград”


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