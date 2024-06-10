Департаменту ЖКХ посоветовали усилить контроль за мусором в Орле

Горсовет Орла направил целый ряд «мусорных» рекомендаций.

Депутаты Орловского горсовета, признавшие на последней сессии неудовлетворительной работу по организации сбора, вывоза и размещения твердых коммунальных отходов, дали целый ряд рекомендаций заинтересованным сторонам. Так, регоператору «Управляющая компания «Зеленая роща» они посоветовали своевременно принимать меры по недопущению возникновения и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов за счет установки дополнительных контейнеров и бункеров, обеспечить внедрение системы раздельного сбора ТКО на территории Орла.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области горсовет рекомендовал усилить контроль за надлежащим выполнением обязанностей региональным оператором по обращению с отходами. Также депутаты призвали департамент рассмотреть вопрос о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами «в части объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов и оптимизации логистических направлений транспортирования отходов».

Администрации города Орла рекомендовано организовать информирование населения о местах складирования отходов, а также о видах отходов, не подлежащих складированию на контейнерных площадках, рассмотреть вопрос о создании и оборудовании дополнительных мест для сбора и накопления мусора. Чиновникам посоветовали вести постоянный мониторинг мест складирования отходов, в том числе следить за графиком вывозу мусора, а обо всех нарушениях тут же информировать областной департамент.

Такие рекомендации были озвучены после того, как в горсовете заслушали отчет. Согласно ему, в Орле оборудовано 189 контейнерных площадок для жителей частного сектора, в том числе 48 с бункерами для накопления крупногабаритных отходов (КГО). В 2023 году было обустроено (ремонт основания, ограждения, подъездных путей) 17 контейнерных площадок. Представителями администрации Орла совместно с региональным оператором было проведено обследование мест складирования отходов в связи с поступающими обращениями граждан о переполнении контейнерных площадок.

Так, 21-22 мая 2024 года факты несоблюдения графика вывоза ТКО и КГО на отдельно взятых контейнерных площадках были подтверждены: в Заводском районе из семи обследованных площадок нарушения выявлены на четырех; в Советском районе нарушение вскрыто на единственной обследованной площадке; в Северном и Железнодорожном районах было обследовано по одной площадке, нарушений не установлено.

«Несвоевременный вывоз ТКО с контейнерных площадок региональным оператором и перевозчиками влечет перенакопление отходов и размещение отходов за пределами контейнерных площадок, обязанность по уборке которых возлагается судами на администрацию города Орла, что создает дополнительную нагрузку на бюджет города», – отметили в своем решении депутаты горсовета.

В 2023 году за счет средств целевой программы «Экология города Орла на 2022-2024 годы» на ликвидацию несанкционированных свалок потрачено 5 миллионов рублей. В 2024 году заключен муниципальный контракт на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на 3,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»