Орловщина продолжает отставать в развитии от соседей

К такому выводу пришли эксперты «РИА Рейтинг».

Они опубликовали ежегодный рейтинг регионов по социальному и экономическому положению. За основу брались данные 2023-го, которые оценивали по четырём направлениям.

Специалисты изучали масштабы и эффективность экономики, а также основные показатели бюджетной и социальной сфер. Например, занятость населения, объёмы товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, а также уровень смертности трудоспособных граждан.

Регионы оценивали по 100-балльной шкале. В итоге Орловщина лишь немного улучшила результат минувшего года, заработав 34,7 баллов вместо 32,1. Однако наш регион остался на прежней 64-й строчке по стране, между Марий Эл и Севастополем.

Отметим, что показатели наших соседней по ЦФО выше. Так, Брянская область разместилась на 51-й строчке, Курская – на 34-й, Тульская – на 25-й, Липецкая – на 24-й, Белгородская – на 20-й.

Лидерами страны стали Москва, Петербург и Татарстан. Последние места заняли Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва.

ИА «Орелград»