На Орловщине главврача ЦРБ оштрафовали за неоднозначный рентген

Аппарат эксплуатировался без необходимого заключения.
Нарушение выявила прокуратура. Оно имело место в «Глазуновской центральной районной больнице».
Учреждение получило цифровой стационарный рентгеновский аппарат. Технику ввели в эксплуатацию и использовали по назначению.
Однако ЦРБ не получило необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение. Оно должно было подтвердить, что условия работы с аппаратом в части воздействия техники на человека соответствуют существующим правилам.
В связи с этим районная прокуратура возбудила административное дело в отношении главного врача ЦРБ. По итогам его рассмотрения должностное лицо оштрафовали.
Также надзорное ведомство обратилось в суд с иском, который обязывал учреждение получить заключение. Эти требования также удовлетворили.
В настоящее время решение суда исполнено.
ИА «Орелград»