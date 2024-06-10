На Орловщине главврача ЦРБ оштрафовали за неоднозначный рентген

10.6.2024 | 11:00 Закон и порядок, Медицина, Новости

Аппарат эксплуатировался без необходимого заключения.

Глазуновская ЦРБ. Фото: гцрб.рф

Нарушение выявила прокуратура. Оно имело место в «Глазуновской центральной районной больнице».

Учреждение получило цифровой стационарный рентгеновский аппарат. Технику ввели в эксплуатацию и использовали по назначению.

Однако ЦРБ не получило необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение. Оно должно было подтвердить, что условия работы с аппаратом в части воздействия техники на человека соответствуют существующим правилам.

В связи с этим районная прокуратура возбудила административное дело в отношении главного врача ЦРБ. По итогам его рассмотрения должностное лицо оштрафовали.

Также надзорное ведомство обратилось в суд с иском, который обязывал учреждение получить заключение. Эти требования также удовлетворили.

В настоящее время решение суда исполнено.

ИА «Орелград»


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