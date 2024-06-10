Около 80% урожая плодовых убили заморозки

Статистику потерь озвучила член правительства Орловской области.

Вопрос обсудили на совещании в областной администрации 10 июня. Евгения Суровцева сообщила, что неблагоприятные погодные условия повлияли на большие площади. 16 200 гектаров яровых пришлось пересеять.

«По плодовым насаждениям ситуация очень сложная, она не изменится. Порядка 80% плодов мы не получим. В настоящее время комиссия создается, чтобы оценить потери и финансовые результаты. Здесь у нас и субсидии связаны на содержание садов. С этим вопрос надо решать», – сказала Суровцева.

Зерновые, масличные пересеяны. Проведена дополнительная работа, в том числе с компанией ФосАгро, по поставке дополнительных объемов карбамида для подкормки культур, для получения более высокого урожая, пояснила Евгения Суровцева.

Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский отметил, что часть аграриев столкнулась с трудностями при получении страховки. Если по заморозкам официально был введен режим ЧС, то потери от града отказываются компенсировать, сообщил спикер заксобрания. Департаменту сельского хозяйства Орловской области поручено разобраться в этом вопросе и помочь аграриям.

ИА “Орелград”