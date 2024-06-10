В Орловской области в пожаре погиб участник СВО

10.6.2024 | 10:40 Важное, Новости, Происшествия, СВО

Для его семьи собирают средства.

Фото: УМЧС по Орловской области

О пожаре стало известно 8 июня около 12 часов. Горел жилой дом, расположенный в Ливенском районе в селе Навесное на Центральной улице.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС, на момент прибытия пожарных огонь распространился на всю площадь. В результате в доме выгорели коридор, кухня и спальня. Однако часть строения усилиями пожарных и волонтёров всё же удалось отстоять.

Внутри нашли тело 53-летнего мужчины, собственника дома. Как сообщает «Принт-ТВ», это участник СВО Сергей Смирнов.

У орловца осталось четверо детей. Ливенское СМИ опубликовало реквизиты для желающих оказать финансовую помощь семье Смирновых.

Известно, что с огнём боролись сотрудники 7-й и 8-й, 40-й пожарных частей, а также огнеборцы-добровольцы. Причина пожара устанавливается специалистами.

ИА «Орелград»


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