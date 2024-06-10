Суд решил судьбу «частных» бомбоубежищ в Ливнах

Защитные сооружения признаны собственностью Российской Федерации.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Ответчиком по делу выступило акционерное общество «ГМС Ливгидромаш», а предметом спора стало подвальное помещение. Из иска следовало, что указанному предприятию на праве собственности принадлежат литейный цех и корпус, в состав которых входят подвальные помещения.

Последние являются объектами гражданской обороны, на них даже оформлены соответствующие паспорта. Но дело в том, что такие объекты по закону должны находиться в федеральной собственности, отчуждению в пользу третьих лиц они не подлежат. В данном случае бомбоубежища оказались как бы частными. Между тем, как установил суд, правительством РФ решение о приватизации спорных защитных сооружений гражданской обороны не принималось.

В собственность иным лицам государством они не отчуждались, то есть фактически из состава государственной собственности не выбывали. Однако из паспортов, изготовленных несколько лет назад, следует, что защитные сооружения принадлежат заводу. Например, одно из них, введенное в эксплуатацию в 1955 году, рассчитано на 400 человек. Оно встроено в трехэтажное здание. Другое спорное убежище способно вместить 250 человек.

По мнению истца, право собственности Российской Федерации на указанные объекты гражданской обороны возникло в силу закона, поскольку подобные объекты не могли входить в состав имущества, подлежащего приватизации. Остается только удивляться тому, что они оказались в частной собственности. Однако суд ошибку исправил и признал право собственности Российской Федерации на защитные сооружения гражданской обороны площадью 282 и 155,5 квадратных метров, расположенные в Ливнах.

ИА «Орелград»