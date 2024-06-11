Колбасу с антибиотиком нашли в Орле

Наличие опасного для здоровья вещества выявила экспертиза.

Специалисты Орловского химико-токсикологического отдела выявили наличие наразина в колбасных изделиях. Как пояснили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», речь идет об ионофорном антибиотике из группы кокцидиостатиков. Проведенные исследования показали, что он может оставаться в печени и жировых тканях животных на протяжении нескольких дней после его применения. Наразин также способен проникать в желток куриных яиц, что делает его использование неприемлемым для кур-несушек.

«За период с 29 мая по 6 июня 2024 года в Орловский химико-токсикологический отдел было доставлено 129 проб продукции растительного и животного происхождения, включая 5 проб из окружающей среды, – следует из ведомственной информации. – Потребление продуктов, содержащих наразин, может привести к нарушениям работы пищеварительной системы, общей слабости, сонливости и отказу от пищи. В более серьезных случаях возможны дыхательные расстройства, нарушения сердцебиения и некроз клеток печени, сердца и мышц».

Кроме того, в Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили семена льна на посевные качества. Всего было обследовано семь партий репродукционных семян сорта «Северный», общим весом 1230 тонн. Семена в лабораторных условиях проанализировали на такие показатели, как их чистота, влажность, всхожесть, заселенность вредителями, содержание семян других растений, как культурных, так и сорных, ядовитых и карантинных. «Всего было проведено 625 лабораторных исследований, – уточнили в лаборатории. – В результате исследований было установлено соответствие всех партий семян требованиям ГОСТ».

ИА «Орелград»